ضرب أعضاء لجنة الشؤون الاجتماعية ببلدية أولاد إدريس في ولاية سوق أهراس عرض الحائط بعشرات الصكوك البريدية التي سلمها رئيس البلدية للجنة من أجل ضمها لقائمة المستفيدين من منحة قفة رمضان، واعتبر بعض أعضاء اللجنة تدخل ”المير” محاولة لتوريطهم في قضية متابعته قضائيا في ملف الفساد الذي طال قفة رمضان للسنتين الماضيتين، بعد العمل الميداني الذي قامت به اللجنة لتفادي توزيعها لغير مستحقيها. وقبل ذلك، تفاجأ أعضاء اللجنة باحتجاج عمال البلدية على عدم تلقيهم أجور شهرين نتيجة نفاد كتلة الأجور المقدرة بحوالي 7.1 مليار سنتيم سنويا، حيث أفلست الخزينة بعدما سددت مؤخرا فاتورة أحد الممونين النافذين في ولاية سوق أهراس، الأمر الذي أوقع اللجنة في حرج تجاه أكثر من 500 عائلة معوزة تنتظر صرف منحة قفة رمضان من خزينة البلدية، في الوقت الذي تشير إحصاءات مديرية النشاط إلى وجود حوالي 1900 عائلة معوزة وتكفلت بإعانة 500 عائلة.