19:20 قرر عشرات رؤساء بلديات ولاية تيزي وزو خلال اجتماع عقدوه، عصر اليوم الثلاثاء ، تنظيم مسيرة بعد زوال يوم الخميس 18 أفريل من المقر السابق لبلدية تيزي وزو باتجاه مقر الولاية لتسليم لمدير التنظيم و الشؤون العامة مراسلة يعبر من خلالها كل رئيس بلدية رفضه مراجعة القوائم الانتخابية تحضيرا للانتخابات الرئاسية المرفوضة من قبل الشعب .كما تقرر تحرير بيان يعكس مضمونه موقف" الأميار " من الأمر الصادر عن الجهة القضائية و والي ولاية تيزي وزو في ما يخص التحضيرات لتنظيم الإنتخابات الرئاسية و دعزوة رؤساء البلديات على المستوى الوطني الالتحاق بالمبادرة هذه.

13:47 أعلن سبعة من أصل 45 رئيس بلدية بولاية البويرة، اليوم، رفضهم المشاركة في تنظيم الانتخابات الرئاسية المقرّرة في 4 جويلية المقبل، معلنين تضامنهم مع الحركة الاحتجاجية الشعبية المطالبة برحيل النظام.

وتؤدّي البلديات دوراً هاماً في الإشراف على القوائم الانتخابية وتنظيم الاقتراع وسير العملية الانتخابية وفرز الأصوات.

ويأتي موقف رؤساء البلديات الرافضين لإجراء الانتخابات الرئاسية تضامناً مع قضاة قرّروا السبت الفارط مقاطعة الإشراف على الانتخابات.

وللإشارة فإن الرؤساء المعلنين بالالتحاق بالحراك حسب البيان الذي تحصلت "الخبر" على نسخة منه، يرأسون بلديات آث منصور، القاديرية، صحاريج، أغبالو، أولاد راشد، الشرفة وأمشداله.

13:36خرج آلاف الطلبة من جامعة قسنطينة ،اليوم، في مسيرات ضخمة ، مطالبين بالتغيير وبرحيل بقايا النظام .

13:25 خرج المئات من طلبة جامعة جيلالي اليابس بسيدي بلعباس في مسيرة حاشدة جابت أكبر شوارع عاصمة الولاية، والتي ردد من خلالها الجامعيون العديد من الشعارات الرافضة للبطء الذي أضحى يميز التعامل مع الظرف السياسي الراهن في البلد بالتزامن مع إصرارهم على ضرورة رحيل بقايا النظام في القريب العاجل عن المشهد السياسي.

وقد ردّد المتظاهرون الشعارات المعتادة على غرار "كليتو البلاد يا السراقين"، مع أن مسيرتهم توقفت وهي قادمة من كلية العلوم الدقيقة لفترة أمام مكتبة "الشيخ القباطي" التي كانت تحتفي، بحضور السلطات الولائية، بيوم العلم المصادف ليوم 16 أفريل.

13.03 نظم طلبة جامعة باتنة 1و2،اليوم، مسيرة احتجاجية، مطالبين بالتغيير وبرحيل بقايا النظام .

12:50 بمناسبة يوم العلم وتماشيا مع الحراك الشعبي السلمي، نظم طلبة وأساتذة وعمال وإداريو وتقنيو جامعات سطيف اليوم مسيرات ووقفة أمام مقر ولاية سطيف للتعبير عن رفض خريطة الطريق المقدمة، والدعوة إلى رحيل بقايا النظام والذهاب إلى مرحلة انتقالية بشخصيات نظيفة.

12:27 واصل طلبة جامعة عبد الرحمن ابن خلدون بتيارت، سلسلة المسيرات المنظمة كل يوم ثلاثاء، للمطالبة برحيل بقايا النظام ورفضا لتنصيب عبد القادر بن صالح رئيسا للدولة والإشراف على الانتخابات الرئاسية القادمة.

ورفع المتظاهرون شعارات متعددة تتقاطع في خوفهم على مستقبل الحراك الشعبي منها "نريدها جزائر عادلة، آمنة، سالمة، حرة..أمة ترضي الله والشهداء"، "مع الجيش لبناء جزائر نوفمبرية باديسية".

12:18 انطلقت مسيرة طلبة جامعة مولود معمري بتيزي وزو منذ دقائق من المدخل الغربي لحسناوة باتجاه الشوارع الرئيسية للمدينة.

وردد المشاركون كما جرت العادة شعارات "سيستام ديڤاج" "حرروا الجزائر" والمطالبة برحيل رموز النظام.

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12:03 خرج طلبة جامعة أكلي محمد أولحاج بولاية البويرة اليوم في مسيرة سلمية للمطالبة بتغيير النظام

ورفع المتظاهرون شعارات "تحيا الجزائر" "عصابة.. ديڨاج".

11:51 مصالح الأمن تنسحب من ساحة البريد المركزي أمام ضغط حشود الطلبة.

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11:19 البريد المركزي الآن.

11:16 نظم اليوم طلبة جامعة محمد بوڨرة بولاية بومرداس، وسط تعزيزات أمنية، مسيرة احتجاجية جابت مختلف شوارع المدينة، لمساندة الحراك والمطالبة بالتغيير.

10:47 أعلن رئيس المجلس الشعبي البلدي تيزي نبربر بولاية بجاية، أمس الإثنين، رفضه المضي في الإجراءات لتنظيم التحضيرات الخاصة بالانتخابات الرئاسية المعلن عنها والمقرر تنظيمها في 4 جويلية المقبل، وهذا في مراسلة موجهة إلى والي ولاية بجاية، حسبما أورده بيان رئيس البلدية اليوم الثلاثاء.

وجاء في البيان، أن رئيس بلدية تيزي نبربر، قال في المراسلة التي حملت رقم 669، إن هذا الرفض ينطلق من قناعته باحترام الإرادة الشعبية.

ولغاية الآن هناك أكثر من 30 رئيس بلدية بولاية بجاية أعلنوا رسميا عن رفضهم تنظيم تحضيرات الانتخابات الرئاسية.

وأضاف البيان، أن اجتماع لرؤساء بلديات ولاية بجاية سيكون اليوم الثلاثاء بمقر الولاية، بخصوص موقفهم لرفض تنظيم تحضيرات الانتخابات الرئاسية.

10:25 تزايد عدد الطلبة الحتجين بالقرب من البريد المركزي.

09:59 منعت مصالح الأمن اليوم تجمعا للطلبة بالبريد المركزي، واحتشدت قوات مكافحة الشغب بكثافة مانعة المحتجين الاقتراب من سلالم المبنى.

تتجه كل الأنظار اليوم إلى ورڤلة، حيث من المنتظر أن يلقي الفريق أحمد ڤايد صالح، قائد أركان الجيش الوطني الشعبي ونائب وزير الدفاع، كلمة توجيهية، من الممكن أن يتطرق خلالها إلى تواصل رفض الشارع لاستمرار الوجوه القديمة في تسيير المرحلة الانتقالية. ونقترح عليكم متابعة أهم أحداث اليوم.