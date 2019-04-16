أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الثلاثاء، أن مفارز للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني والجمارك، أوقفت يوم 15 أفريل 2019 خلال عمليات مختلفة بكل من جانت وتمنراست وعين قزام، 174 منقبا عن الذهب وضبطت ثلاث 03 مركبات رباعية الدفع و50 مولدا كهربائيا و36 مطرقة ضغط وجهازي 02 كشف عن المعادن و08 أكياس من خليط الذهب والحجارة.

من جهة أخرى، أوقف عناصر الدرك الوطني 03 تجار مخدرات بحوزتهم 333 غرام من الكوكايين بميلة، في حين تم ضبط 516 وحدة من مختلف المشروبات ببسكرة.