تمكنت عناصر الأمن الحضري بديار البحري بولاية

البليدة من توقيف مشتبه فيه في قتل طفل يبلغ من العمر عشر سنوات بعد الإعتداء عليه جنسيا، حسبما كشفت عنه اليوم الثلاثاء خلية الإعلام و الصحافة على مستوى أمن الولاية.

وأوضحت نفس المصادر أن عناصر الأمن تمكنت من توقيف المشتبه الذي تبين أنه مسبوق قضائيا، ساعات بعد وقوع الجريمة أول أمس الأحد مختبئا بأحد المقاهي مع

حجز أداة الجريمة (سلاح أبيض) التي عثر عليها بأحد الأحياء المجاورة بعد أن حاول التخلص منها.

وحسب ما كشفت عنه مصالح الأمن، فقد بين التحقيق أن الطفل الضحية الذي توفي متأثرا بسبب الجروح الخطيرة التي تعرض لها على إثر طعنه في أنحاء مختلفة من جسمه بالسلاح الأبيض، تعرض للاعتداء الجنسي قبل مقتله.

وقد قدم المشتبه فيه اليوم الثلاثاء، أمام العدالة.