ستشهد خمس بلديات بولاية الجزائر ابتداء من صبيحة يوم الخميس المقبل انقطاعا في التزويد بمياه الشرب، وذلك إثر أشغال تقنية ستعرفها محطة الضخ الرئيسية الواقعة ببلدية سيدي امحمد، حسبما أعلنته اليوم الثلاثاء في بيان لها شركة المياه والتطهير بالجزائر "سيال".

وأكد البيان، أنه في إطار التحضير لموسم الاصطياف 2019 وبهدف تأمين محطة الضخ الرئيسية الواقعة بتراب بلدية سيدي امحمد والتي تزود عدد من البلديات

ولاية الجزائر، ستشرع شركة المياه والتطهير يوم الخميس الموافق لـ 18 أفريل ابتداء من الساعة العاشرة صباحا وإلى الغاية الرابعة مساءا من نفس اليوم، في أشغال توصيل أسلاك كهربائية لبعض تجهيزاتها.

وأوضحت أن هذه الأشغال سيترتب عنها قطع في التزويد بالمياه الشروب وسيمس الجزء العلوي من بلدية الجزائر الوسطى، بلدية بلوزداد وسيدي امحمد فيما سيمس الانقطاع جزء من بلدية المرادية وانقطاع شامل عبر بلدية المدنية.

كما أكدت ذات المصالح، أن عودة مياه الشرب إلى الحنفيات سيتم تدريجيا ابتداء من الساعة الرابعة بعد الظهر من نفس اليوم الخميس. وأنها ستضع صهاريج ماء في خدمة المؤسسات ذات الأولية (المؤسسات العمومية و الإستشفائية).