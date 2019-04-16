اعتبر نائب رئيس فريق اتحاد الجزائر، ربوح حداد اليوم الثلاثاء، أن الأخبار الرائجة مؤخرا والمتعلقة ببيع أسهم النادي، التي يمتلك شقيقه علي الأغلبية، لا تعدو أن تكون سوى "تخمينات".

وأوضح المسؤول الثاني في النادي العاصمي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية "هذه مجرد تخمينات هنا وهناك. لدينا مديرية للاتصال التي من خلالها ننشر كل الأخبار المتعلقة بالنادي. وأؤكد مرة أخرى أنها مجرد إشاعات".

ويعيش متصدر بطولة الرابطة الأولى المحترفة لكرة القدم على وقع أزمة مالية انجرت عنها عدة إشاعات، حيث انتشرت معلومات على مواقع التواصل الاجتماعي مفادها أن مستثمرين قطريين يعتزمون شراء أغلبية أسهم النادي العاصمي، وهي الأخبار التي نفتها الإدارة الحالية.

وأضاف ربوح قائلا: "لا يمكنني تصريح أكثر مما قلت لأن الرئيس (علي حداد) غائب وهو الوحيد المخول باتخاذ القرارات".

وتم اعتقال علي حداد، مالك مجمع ETRHB والرئيس السابق لمنتدى رجال الأعمال بصفة مؤقتة لمدة 30 يوما، بعدما تم توقيفه في المركز الحدودي أم الطبول عندما كان بصدد التوجه إلى تونس، حاملا معه جوازي سفر ومبلغ 5 آلاف أورو و100 دولار، بينما القانون لا يسمح بتجاوز قيمة التحويل الألف أورو دون التصريح بها عند المغادرة.