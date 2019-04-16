فاز فريق شبيبة بجاية على مضيفه وفاق سطيف بنتيجة (2-1) برسم لقاء ذهاب نصف نهائي كأس الجزائر لكرة القدم، اليوم الثلاثاء بملعب 8 ماي 1945 بسطيف.

وسجل أهداف اللقاء كل من نياطي (71) وبايتاش (89) للشبيبة وجحنيط (61) للوفاق.

وتجرى مباراة الإياب يوم الثلاثاء 23 أفريل بملعب الوحدة المغاربية ببجاية.

أما نصف النهائي الآخر، بين شباب قسنطينة والضيف شباب بلوزداد، فيقام غدا الأربعاء بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة ابتداء من الساعة الخامسة و 45 دقيقة.

وبرمج لقاء الإياب يوم الأربعاء 24 أفريل بملعب 20 أوت 1955 بالعاصمة.