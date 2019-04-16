أفاد تقرير مختص بأن إجمالي عدد الوافدين الذين غادروا سوق العمل السعودي خلال العامين الماضيين بلغ 1.6 مليون عامل.

وقالت شركة "جدوى للاستثمار" إن عدد الأجانب المغادرين بلغ مليونا في عام 2018، واستند التقرير إلى بيانات الهيئة العامة للإحصاء الخاصة بسوق العمل في المملكة.

وأضاف التقرير أن جميع القطاعات الاقتصادية في البلاد سجلت تراجعا في عدد الأجانب في عام 2018، في مقدمتها قطاع التشييد والبناء بأكثر من تسعمئة ألف أجنبي، و340 ألفا لقطاع التجارة.

وعزت الشركة هذا التراجع إلى تطبيق رسوم العمالة الأجنبية اعتبارا من جانفي 2018، ورسوم مرافقي (عائلات) العمالة الأجنبية في جويلية 2017، وفق ما أورد موقع أرقام المختص بأسواق المال.

وذكر التقرير أن عدد تأشيرات العمل الصادرة للعمالة الأجنبية انخفض في عام 2018، وقال إنه اتساقا مع التباطؤ الذي شهده قطاع التشييد خلال الأعوام الثلاثة الماضية، تراجعت حصة التأشيرات الجديدة الصارة للعاملين في القطاع من 56%من إجمالي التأشيرات في عام 2014، إلى 36% العام الماضي.

بالمقابل أفاد التقرير بأن معدل السعودة في القطاع الخاص ارتفع إلى 21.8% عام 2018، مقارنة بـ20% في عام 2017.