تعرض حساب الحزب الاشتراكي الديمقراطي السويدي الحاكم على تويتر لعملية اختراق واسعة ليلة الأحد، حيث تم نشر تغريدات متعددة من بينها استقالة رئيس الوزراء ستيفان ليفين الذي يترأس الحزب وكذلك خطابات مناهضة للمسلمين وللهجرة. وقال الحزب بأنه فتح تحقيقا حول هذه الحادثة وتم تنبيه مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بعملية الاختراق.

ولم تتوقف عملية القرصنة عند نشر تقرير واحد على صفحة الحزب ورئيس الوزراء بل أعلنوا كذلك عن تشريع الماريغوانا في البلاد ودعوا لشراء عملات البيتكوين من خلال إظهار العملة البرتقالية على شعار الحزب.

وأكدت الخدمة الصحفية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، أن حساب الحزب الخاص على تويتر تعرض بالفعل للإختراق ولم يتم حذف الرسائل من الصفحة بعد.