عين رئيس الدولة عبد القادر بن صالح اليوم الثلاثاء كمال فنيش في منصب رئيس المجلس الدستوري خلفا للمستقيل الطيب بلعيز، حسب بيان لرئاسة الجمهورية.

وفاجأ بن صالح الجزائريين بهذا القرار في الوقت الذي كانوا يتوقعون تعيين شخصية وطنية لقيادة المرحلة الانتقالية.

ولا يعرف الجزائريون الكثير عن خليفة بلعيز، الذي تقلد عدة مناصب في سلك القضاء.

وكان الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة قد وقع مرسوما رئاسيا سنة 2016 يقضي بتعيين جمال فنيش كعضو في المجلس الدستوري، منتخبا عن مجلس الدولة.