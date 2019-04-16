تم تأخير مباراة إياب نصف نهائي كأس الجزائر لكرة القدم، بين شبيبة بجاية وضيفه وفاق سطيف إلى تاريخ 24 أفريل (17:00) بدلا عن 23 أفريل، حسبما أعلنت عنه مساء اليوم الثلاثاء الرابطة المحترفة لكرة القدم على موقعها الرسمي. وستجرى مباراة الإياب بملعب الوحدة المغاربية ببجاية.

ومعلوم أن لقاء الذهاب، الذي جرى اليوم الثلاثاء بملعب 8 ماي 1945 بسطيف، عرف فوز شبيبة بجاية بنتيجة (2-1).

أما نصف النهائي الآخر، بين شباب قسنطينة والضيف شباب بلوزداد، فيقام غدا الأربعاء بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة ابتداء من الساعة الخامسة و 45 دقيقة.

وبرمج لقاء الإياب يوم الأربعاء 24 أفريل بملعب 20 أوت 1955 بالعاصمة.

برنامج نصف النهائي:

الذهاب :

الثلاثاء 16 أفريل 2019:

وفاق سطيف - شبيبة بجاية 1-2

الأربعاء 17 أفريل 2019:

قسنطينة :ملعب الشهيد حملاوي: شباب قسنطينة - شباب بلوزداد (17:45)

الإياب:

الأربعاء 24 أفريل 2019:

بجاية : ملعب الوحدة المغاربية: شبيبة بجاية - وفاق سطيف (17:00)

الجزائر :ملعب 20 أوت 1955: شاب بلوزداد - شباب قسنطينة (17:00)