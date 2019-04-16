أجمع رؤساء المجالس الشعبية البلدية لولاية بجاية اليوم الثلاثاء على عدم المشاركة في تنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة، متفقين على تجمع يوم الخميس المقبل للتأكيد على مسعاهم.

وأعرب رؤساء البلديات الـ 43 (التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية و جبهة القوى الاشتراكية و جبهة التحرير الوطني و التجمع الوطني الديمقراطي و الأحرار) من أصل 52 منتخبا عن رفضهم المشاركة في تأطير هذا الاستحقاق الرئاسي، و كذا فتح فترة المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، مؤكدين تضامنهم مع الإرادة الشعبية.

و تطرق أغلب رؤساء البلديات إلى كيفيات ممارسة هذه "المقاطعة" مقترحين لاسيما غلق المكاتب البلدية المكلفة بالانتخابات و حجز السجلات دون الفصل في هذه المسألة نهائيا.