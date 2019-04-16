أطاح نادي أجاكس أمستردام بمضيفه جوفنتوس من مسابقة دوري أبطال أوروبا، بفوزه عليه اليوم، بهدفين مقابل هدف واحد، في إياب ربع النهائي.

وكانت مباراة الذهاب في أمستردام انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1).

وتقدم جوفنتوس أولا بهدف حمل توقيع نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو من ضربة رأسية، في الدقيقة (28).

ولم تدم فرحة اليوفي بهذا الهدف سوى ست دقائق، حتى أدرك دوني فان دي بيك التعادل لأجاكس، قبل أن يضيف زميله ماتيس دي ليغت، الهدف الثاني في الدقيقة (67)، ليحجز بذلك أجاكس بطاقة العبور إلى نصف النهائي.

وينتظر أجاكس في المربع الذهبي، المتأهل من المواجهة التي ستجمع غدا مانشستر سيتي بضيفه توتنهام.

اما فريق برشلونة الإسباني فقد جدد اليوم الثلاثاء بملعبه "كامب نو" فوزه على مانشستر يونايتد الإنجليزي بثلاثية نظيفة في مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. وسجل ميسي الهدفين في الدقيقتين (16 و20) بينما أضاف فيليبي كوتينيو الهدف الثالث في الدقيقة (61).

وكان لقاء الذهاب على ملعب "أولد ترافورد" قد انتهى بفوز الفريق الإسباني بهدف نظيف سجله مدافع اليونايتد لوك شاو بالخطأ في مرماه.