أصدرت النقابة الوطنية للديوان الوطني والمهني للحبوب، بيانا تستنكر فيه ما وصفته بـ “الأوامر التي أعطتها الإدارة بتسليط عقوبات على كل من يعبر عن مساندة الحراك الشعبي”، وعلى رأسهم الأمين العام للنقابة الذي تلقى استدعاء للمثول أمام لجنة الانضباط غدا الخميس، بتهمة التحريض على الاحتجاج وحث عمال ومنتسبي الديوان وتعاونيات الحبوب على مساندة الجزائريين في حراكهم. فيما جاء في الاستفسار الموجه للأمين العام اتهامه بخلق اضطرابات بين العمال وعلى مستوى الوحدة والتحريض على الاحتجاج ضدّ الإدارة.