بعد نشر وسائل إعلامية مختلفة خبر إدانة الأمينة العامة لبلدية بني صاف بسنة حبسا غير نافذ، وغرامة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم، في جنحة المشاركة في التحرير والاستعمال العمد لشهادة إدارية تثبت وقائع غير صحيحة ماديا، وجنحة استغلال الوظيفة، نشرت صفحة بلدية بني صاف على موقع فايسبوك خبرا مرفقا بصورة الأمينة العامة، جاء فيه إن المعنية “قد اختيرت من بين خيرة النخب على مستوى منطقة الغرب الوطني لإعداد برنامج خاص بالموسم الصيفي منذ يوم الأحد، وسوف تستأنف عملها يوم الأربعاء”؛ أي اليوم. فمن نصدق ما نشرته وسائل الإعلام، أم صفحة “فيسبوك” بلدية بني صاف التي كانت منبرا شبه حصري لنشر أخبار المرأة القوية في بلدية بني صاف؟ وهل ستتحرك والي ولاية عين تيموشنت لتطبيق القانون في قضايا تورط المسؤولين في قضايا فساد؟