أوقفت والي غليزان السيدة براهيمي نصيرة رئيس بلدية سيدي لزرق عن أداء مهامه، وهذا بعد الاحتجاج الذي شنه المواطنون، المطالبين بتنحية رئيس البلدية، و الذين أغلقوا مقر البلدية منذ أزيد من أسبوعين، وأن القطرة التي أفاضت الكأس هو إقدام أحد المتظاهرين الرافضين للمير مساء هذا اليوم على محاولة الانتحار حرقا أمام مقر البلدية. حيث أن هذا المتظاهر (ب.ج) 26 سنة سكب االبنزين على جسده، وأضرم النار فيه حيث نقل على جناح السرعة إلى المؤسسة العمومية للصحة الجوارية لبلدية زمورة، ومن ثمة حول إلى مستشفى محمد بوضياف بعاصمة الولاية، لينقل بعدها إلى المستشفى الجامعي بوهران في حالة خطيرة.