19:11 رابحي: الوضعية الاقتصادية متحكم فيها

أكد وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة حسن رابحي، اليوم الأربعاء، أن الوضعية الاقتصادية للجزائر "متحكم فيها رغم كل الصعاب المالية".

وفي ندوة صحفية نشطها عقب اجتماع مجلس الحكومة, طمأن السيد رابحي بخصوص الوضعية الاقتصادية للجزائر و التي قال بأنها "متحكم فيها بالرغم من كل الصعاب المالية".

وأضاف بأن الجزائر، وعلى عكس الكثير من الدول التي يعتمد اقتصادها على تصدير المواد الأولية، ليست لها مديونية خارجية علاوة على أنها "لا زالت تتوفر على احتياطي الصرف".

وعلاوة على ذلك، أعرب رابحي عن تفاؤل السلطات العمومية بارتفاع أسعار النفط خلال الشهور المقبلة, لتماثل تلك المسجلة السنة الفارطة، اعتمادا على التقديرات العالمية التي "تؤكد وجود آفاق واعدة في هذا الاتجاه"، مؤكدا على أن سعر 71 دولارا للبرميل، "سيمكن الجزائر من تنفيذ كل البرامج الموجهة للمجالين الاقتصادي والاجتماعي".

17:16 بداية تجمع مناضلين ونشطاء سياسيين في محيط البريد المركزي، والشرطة تكثف من تواجدها وتشرع في تطويق المكان.

17:06 قوة أمنية تقتحم الحرم الجامعي بسعيد حمدين == التفاصيل هنا

14:35 حل زوال اليوم المحامي مصطفى بوشاشي بولاية البويرة بدعوة من نشطاء بذات الولاية، من أجل إلقاء محاضرة حول الوضع الراهن بالبلاد.

وأضاف مصدر "الخبر"، أن بوشاشي يحاول إيجاد مخارج قانونية سليمة للخروج من الأزمة، وهو الآن في هذه اللحظات يحاضر بقاعة المحاضرات بدار الثقافة على زعموم بوسط مدينة البويرة وسط حضور جماهيري كبير.

14:21 خرج المئات من المواطنين ببلدية ذراع بن خدة، في مسيرة بشوارع المدينة للتنديد بالمضايقات الممارسة في حق الموظفين لإرغامهم على مراجعة القوائم الانتخابية تحسبا للانتخابات الرئاسية ليوم 4 جويلية التي رفضها الشعب الجزائري بأكمله حيث رفعوا لافتات و رددوا شعارات ''أولاش الفوط أولاش".

انطلقت هذه المسيرة الاحتجاجية السلمية من قاعة سينما "الهڤار" باتجاه مقر البلدية حيث استقبلهم بوعارور مصطفى رئيس البلدية الذي عبر لهم عن وقوفه إلى جانب الحراك الشعبي، حيث صرح لهم أنه رفض مرافقة الوالي الجديد الذي قام بزيارة عمل تفقد خلالها مشروع سكني بذراع بن خدة وأنه مستعد للمشاركة في حركتهم الاحتجاجية التي تواصلت لغاية مقر الدائرة لمسائلة رئيس الدائرة حول المضايقات التي يتعرض لها موظفو البلدية لإرغامهم على مراجعة القوائم الانتخابية .

14:19 نظم العشرات من عمال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بولاية المدية وقفة احتجاجية اليوم داخل حرم مؤسستهم وذلك تضامنا مع الحراك الشعبي وكذا للمطالبة برحيل سيدي السعيد متبرئين من تمثيله إياهم كونه أحد رموز الفساد والعصابة كما وصفها الشارع الجزائري .

كما طالبوا حتى بتنحية ممثليهم المحليين بمؤسستهم كونهم تم تعيينهم بأوامر فوقية وليس الانتخاب كما تمليه الأعراف النقابية، هذا وقد أكد المحتجون أن نقابيي مؤسستهم الحاليين لم يحملوا يوما هم العمال ومشاكلهم مطالبين بتغيير جذري في النقابات العمالية وتأسيس أخرى تقوم على الديمقراطية والتداول على التمثيل.

13:43 اعترض شبان ومواطنون من بلدية لرجام، موكب والي ولاية تيسمسيلت الصالح العفاني، صباح اليوم، ومنعوه من إنهاء زيارته إلى البلدية.

وقد أحدثت "ثورة" شباب بلدية لرجام حالة من الذعر والخوف في أوساط مرافقي الوالي وحرسه، بعد أن التفوا به وهو راجل وصرخوا في وجهه "إرحل إرحل".

وقد وجد أعوان الأمن صعوبات كبيرة لإخراج الوالي من وسط الحشود الغاضبة. يذكر أن هذا الوالي اشتهر ببث مقاطع فيديو يصرخ في وجه المسؤولين والمنتخبين والمواطنين وهو يوبخهم ويهينهم. كما أنها المرة الأولى التي يعترض فيها مواطنون نشاط وال في غرب البلاد، بعد الذي فعله سكان ولاية بشار الأسبوع الماضي مع ثلاثة وزراء من حكومة بدوي، والذين اضطروا إلى تدشين معهد للموسيقى قبل الفجر.

13:25 نظّم عشرات من المحامين اليوم وقفة احتجاجية أمام مجلس قضاء مستغانم، رافعين شعارات "محامون ضد الفساد" و"رافضين مشروع العصابة ."

13:17 خرج اليوم أصحاب الجبة السوداء في مسيرة حاشدة بمدينة سيدي بلعباس تحت قيادة نقيب المحامين لناحية سيدي بلعباس الأستاذ محمد عثماني.

وكان المحامون الذين ساروا من محكمة وسط المدينة صوب مقر مجلس قضاء سيدي بلعباس قد رددوا جملة من الشعارات المناهضة للنظام بعدما رفعوا لافتة حملت عبارة "همنا بناء دولة القانون لإقامة العدل".

13:06 نظم حشد من المحامين اليوم وقفة احتجاجية بمدخل مجلس قضاء المدية تلبية لنداء الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين بخصوص مقاطعة العمل القضائي أيام 17 و18 و19 من أفريل الجاري، دعما للحراك الشعبي الوطني.

وحسب بيان أصدره المحتجون، فإن المقاطعة لا تشمل المواعيد والآجال الحافظة لحقوق المتقاضين من موكليهم في مختلف القضايا المحالة على المحاكم.

13:02 يواصل طلبة جامعة معسكر، احتجاجهم ومقاطعة الدراسة لليوم الخامس على التوالي حيث منعوا دخول الموظفين والعمال إلى مقر عملهم ما أجبر الأساتذة على نقل أعمالهم الإدارية إلى المكتبة المركزية بسيدي سعيد، بالمقابل منعتهم قوات مكافحة الشغب من الخروج إلى الشارع من خلال الطوق الأمني أمام الباب الرئيسي للجامعة.

وشل الطلبة جميع الكليات السبعة دعما للحراك الشعبي حاملين لافتات مكتوب عليها صامدون وأخرى "لا دراسة لا كتابة حتى تسقط العصابة".

و من جهة أخرى، نظم عدد كبير من المحامين التابعين لناحية معسكر وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس قضاء معسكر للتنديد بالعنف الممارس ضد المتظاهرين السلميين من قبل قوات الأمن مؤكدين بأن الحق في التظاهر السلمي هو حق دستوري.

ودعا المحامون خلال الوقفة السلطات العمومية إلى احترام هذا الحق وحمايته وطالبوا بالسحب الفوري للوسائل المستعملة في قمع المتظاهرين، لاسيما تلك التي تؤثر على السمع والسلامة البدنية للأشخاص.

12:35 تجمع اليوم العشرات من المحامين التابعين لمجلس قضاء ميلة أمام مقر هذا الأخير، في وقفة احتجاجية مواصلة للحراك الشعبي و تعبيرا عن دعمهم المستمر لمطالب الشعب ودعوة للسلطات صاحبة القرار للإسراع في إخراج البلاد من حالة الاحتقان الحالية.

وعلى لسان البعض منهم أعربوا أيضا عن مساندتهم ودعمهم المطلق للقضاة الأحرار الذين وقفوا إلى جانب الشعب و قرروا مقاطعة الإشراف على الانتخابات الرئاسية.

ورفعوا لافتات وشعارات لتجديد مطلب الشعب برحيل بقايا النظام البائد.

ويذكر أن محامي ميلة قد قاطعوا الأعمال القضائية و شن إضراب ليومين الأربعاء و الخميس.

12:29 نظم اليوم قضاة ومحامو ولاية عنابة وقفة احتجاجية أمام مجلس القضاء رافعين شعارات مطالبين فيها بتغيير النظام.

12:15 نظم محامون وقضاة أمام مجلس قضاء ولاية وهران وقفة احتجاجية مرددين شعار "لا إنابات لا جلسات حتى تسقط العصابات".

12:09 نظمت صباح اليوم، منظمة محامي البويرة وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس قضاء البويرة، اتبعت بمسيرة سلمية نحو مقر الولاية، طالبوا فيها برحيل النظام .

وجاءت هذه المسيرة تجسيدا لاجتماع الذي عقدته رئيسة منظمة المحامين النقيبة سيدهم وافية مع أصحاب الجبة السوداء الأحد الماضي تكلل بالاتفاق للخروج بمسيرة صباح اليوم جابت مختلف الشوارع الرئيسية وصولا إلى مقر الولاية وهذا تعبيرا منهم لدعم الحراك الشعبي المطالب برحيل النظام.

وبالموازاة فإن رئيسة منظمة المحامين وفي بيانها دعت زملائها إلى التجند والتعاون لإنجاح الوقفة والمشاركة بقوة في المسيرات الشعبية بالبويرة.

12:05 محامو بومرداس في مسيرة حاشدة يطالبون برحيل باءات النظام، مؤكدين أنهم لن يتراجعوا إلى الوراء حتى رحيل النظام.

11:47 شارك اليوم قضاة ومحامو ولاية تيزي وزو في مسيرة احتجاجية جابت وسط المدينة مطالبين فيها بتغيير النظام.

11:22 دخل عمال مؤسسة النقل الحضري لولاية الجزائر "ايتوزا" في إضراب ،اليوم الأربعاء، دعما للحراك الشعبي.

11:17 خرج اليوم حشد من عمال البلديات والدوائر لولاية بجاية في مسيرة سلمية احتجاجية جابت شوارع المدينة للمطالبة بتغيير النظام واحترام إرادة الشعب الجزائري، رافعين شعارات ولافتات "كليتو لبلاد يا سراقين" "سيستام.. ديڤاج".

ومن جهة أخرى، نظم قضاة ومحامو ذات الولاية وقفة داخل قصر العدالة للمطالبة بتغيير النظام وتكريس دولة العدالة والقانون.

10:58 قرر خمسون رئيس مجلس شعبي بلدي من بين الـ 67 التي تضمها ولاية تيزي وزو إعلام المدير المحلي للتنظيم و الإدارة العامة، غدا الخميس من خلال رسالة رسمية، قرارهم بعدم التحضير للرئاسيات المقرر تنظيمها يوم 4 جويلية المقبل.

وتم اتخاذ هذا القرار خلال اجتماع نظم بمقر المجلس الشعبي الولائي والذي جمع 50 رئيسا للمجالس الشعبية البلدية منحدرين من مختلف التوجهات السياسية الممثلة في 67 بلدية للولاية (جبهة القوى الاشتراكية والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية والتجمع الوطني الديمقراطي وجبهة التحرير الوطني و الأحرار) الذين عبروا عن هذا القرار بصفتهم منتخبين للشعب.

وهناك 44 من بين 50 رئيسا للمجالس الشعبية البلدية الحاضرين،, وقعوا على الورقة التي عرضت على الأشخاص المجتمعين وغادر ستة منهم القاعة "بسبب تغطية هذا اللقاء من طرف بعض هيئات الصحافة التي لم يكن حضورها مرغوبا فيه"، حسبما أكد هؤلاء.

و من بين 17 رئيسا للمجالس الشعبية البلدية الذين لم يحضروا هذا اللقاء، هناك ثلاثة منهم اعتذروا "لأسباب شخصية".

وسيحرر كل رئيس مجلس شعبي بلدي رسالة للتعبير عن قراره بعدم مراجعة القوائم الانتخابية و التحضيرات لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة. وسيتم إيداعها غدا الخميس للمديرية المحلية للتنظيم و الإدارة العامة،عقب مسيرة لمنتخبي المجالس الشعبية البلدية والولائية والنواب و أعضاء مجلس الأمة) الذين سينطلقون من ساحة المتحف للالتحاق بمقر الولاية و إيداع رسائل قراراتهم حسبما تم الاتفاق عليه خلال هذا اللقاء. كما قرروا التنظُم من خلال إنشاء إطار، كتنسيقية لرؤساء المجالس الشعبية البلدية ستمكنهم من مواصلة هذا المسعى قصد تحديد الأعمال الواجب القيام بها معا في إطار الحركة الشعبية من أجل تغيير النظام التي انطلقت يوم 22 فبراير الماضي و من أجل تحسين إطار حياة المواطنين.

يتواصل التجنيد للمطالبة برحيل رموز النظام عبر عدة ولايات، ففي الوقت الذي تشهد فيه العاصمة تجمعا حاشدا للنقابيين للمطالبة برحيل سيدي السعيد الأمين العام للمركزية النقابية، تعرف عدةولايات وقفات احتجاجية لمختلف الفئات من بينها المحامين. ونقترح عليكم متابعة أهم أحداث اليوم عبر هذا المباشر.