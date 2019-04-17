أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني ،اليوم الأربعاء، أن مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الجمارك، كشفت يوم 16 أفريل 2019 ، مخبأ للأسلحة والذخيرة يحوي رشاشا ثقيلا عيار 14.5 ملم ورشاشا ثقيلا عيار 12.7 ملم بمسنده بالإضافة إلى كمية من الذخيرة من مختلف العيارات.



كما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال عمليات متفرقة بكل من جانت وتمنراست وعين ڤزام، 115 منقبا عن الذهب وحجزت 03 أجهزة كشف عن المعادن و49 مولدا كهربائيا و26 مطرقة ضغط و17 كيسا من خليط الحجارة وخام الذهب، بالإضافة إلى ثلاث مركبات رباعية الدفع و134 غراما من مادة الزئبق وأغراض مختلفة أخرى.