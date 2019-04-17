قال رجل الأعمال يسعد ربراب، الرئيس المدير العام لمجمع "سيفيتال" أنه تم الاستماع لأقواله من قبل مصالح فرقة البحث والتحري للدرك الوطني بالعاصمة.

حسب المتحدث فإن الاستماع لأقواله كان في إطار العراقيل التي تتعرض له مشاريعه وقال "تنقلت اليوم إلى مقر الدرك بباب جديد أين تم الاستماع لأقوالي حول نشاطات مجمع سيفيتال والعراقيل التي يتعرض لها. على غرار الشعب مجمع سيفيتال أيضا ضحية النظام والمافيا الاقتصادية".

فيما تداولت مواقع إخبارية أن الاستماع لرجل الأعمال امتد لمختلف الصفقات التي أبرمها منذ عدة عقود.