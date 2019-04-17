هون حسين رابحي وزير الاتصال والناطق الرسمي للحكومة من طرد عدة وزراء خلال زياراتهم لبعض الولايات معتبرا أن أعداد المحتجين كانت قليلة.

نظم الناطق الرسمي للحكومة ندوة صحفية عقب انتهاء اجتماع مجلس الحكومة، عاد فيها إلى عدة ملفات ففي رده على سؤال حول ما تعرض له وزراء من الحكومة للطرد خلال زياراتهم الميدانية قال المتحدث "أفواج المواطنين الذين اعترضوا مواكب الوزراء لا يمثلون كل الولاية التي ينتمون إليها.

وعن كلمة قائد أركان الجيش الوطني الشعبي أمس علق قائلا "خطاب قائد الأركان قول فصل حول وجوب إعطاء العدالة حقها".

من جهة أخرى قال رابحي حول قمع المتظاهرين أنه لم تقم أي هيئة باعطاء أوامر بقمع المتظاهرين.

وبخصوص رؤساء البلديات المقاطعين لتحضير الرئاسيات كان له تعليق يحتمل أكثر من تأويل فرد "إذا كان هؤلاء يعتبرون أن الرئاسيات غير شرعية فهم أيضا غير شرعيين ويريدون ركب الحراك".

واعتبر حسين رابحي أن الأزمة التي تعيشها البلاد قد ولت وبلغت مرحلة الحل.