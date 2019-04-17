يجرى نهائي كأس العرب للأندية البطلة لطبعة 2020 بالرباط (المغرب)، حسبما أعلن عنه الاتحاد العربي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عبر تويتر.

وقال رئيس الاتحاد العربي، السعودي تركي بن عبد المحسن آل الشيخ: ''أعلمكم أن نهائي النسخة القادمة لكأس العرب للأندية البطلة سيجرى بالرباط موسم 2020 وستحمل اسم كأس محمد السادس لكأس الأندية الأبطال''.

وسيجرى نهائي النسخة الجارية بملعب بن زايد بالعين الإماراتية يوم غد الخميس بين الهلال السعودي والنجم الساحلي التونسي. وسيحصل الفائز بلقب البطولة على مبلغ 6 مليون دولار فيما سيكون نصيب صاحب المركز الثاني 2.5 مليون دولار .

وكانت الجزائر ممثلة بثلاثة أندية، ويتعلق الأمر بـ: اتحاد الجزائر ووفاق سطيف (أقصيا في الدور الثاني) ومولودية الجزائر (أقصي في الدور ربع النهائي).