اقتحمت اليوم الأربعاء قوة أمنية جامعة الحقوق بسعيد حمدين بالجزائر العاصمة، حسب ما بينه شريط فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتضاربت الأنباء حول سبب هذا الانتهاك للحرم الجامعي، فيما أكدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان أنه استهدف اجتماعا بين الطلبة والأساتذة للنقاش حول الحراك الذي تعرفه البلاد.

واصدر حزب جبهة العدالة والتنمية بيانا حول الواقعة اليوم الأربعاء جاء فيه "إن إرادة السلمية التي اعتمدها الشعب بكل فئاته وخاصة الطلبة فرضت تميز هذه الهبة، ولكن للأسف تلجأ بعض الجهات الأمنية إلى التضييق وممارسة التعنيف لتشويه ذلك".

وأضاف البيان " ومنها ما حدث اليوم من اقتحام الحرم الجامعي بجامعة الحقوق 'الجزائر 1' بسعيد حمدين ومحاولة اعتقال أحد الطلبة، وأمام هذه المضايقات والتجاوزات والمساس بحرمة الجامعة فإننا نذكر بأن السعي لتعفين الوضع و إثارة الفوضى مسعى فاشل ومرفوض، وأن التضييق لن يزيد الشباب إلا تصميما على السلمية حتى تحقيق مطالب الشعب".

بدوره أدان حزب جبهة القوى الاشتراكية اقتحام القوات الأمنية لجامعة الحقوق بسعيد حمدين، معتبرا ما حدث محاولة لتخويف فئة الطلبة التي تشكل قوة كبيرة في الحراك ضد النظام.

من جهتها اعتبرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن لا شيء يبرر انتهاك الحرم الجامعي، حتى وإن حصل ذلك بطلب من عميد الجامعة، باعتبار أن الطلاب والأساتذة لم يستخدموا أي عنف بدني أو معنوي.

واستنكرت المنظمة الحقوقية في بيانها اليوم الأربعاء اقتحام كلية الحقوق، في الوقت الذي كان فيه الطلبة والاساتذة في نقاش حول مساهمتهم في الحراك الذي تشهده البلاد.