أعلنت رئاسة الجمهورية الموريتانية، اليوم الأربعاء، عن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية، يوم السبت 22 جوان، وذلك بموجب مرسوم صدر، أمس الثلاثاء.

وتجدر الإشارة إلى أن الدستور الموريتاني ينص على ضرورة نشر مرسوم استدعاء هيئة الناخبين 60 يوما قبل يوم الاقتراع، وعلى أن ينتخب رئيس الجمهورية 30 يوما كحد أدنى و45 يوما كحد أقصى، قبل انقضاء العهدة الرئاسية.

وحدد المرسوم يوم 6 جويلية المقبل موعدا للشوط الثاني من الانتخابات الرئاسية، في حالة إجرائه، موضحا أن إيداع تصاريح الترشح يتم لدى المجلس الدستوري اعتبارا من نشر المرسوم، على أن يتوصل بها في أجل أقصاه الأربعاء 8 ماي 2019 عند منتصف الليل.

وأشار المرسوم إلى أن المجلس الدستوري يعد اللائحة المؤقتة للمترشحين للانتخابات الرئاسية، التي يحق لكل شخص مترشح الاعتراض عليها، مبرزا أن المجلس يحيل اللائحة النهائية للمترشحين للحكومة التي تقوم بنشرها في أجل أقصاه يوم 22 ماي المقبل.

كما حدد تاريخ افتتاح الحملة الانتخابية في يوم 7 جوان، على أن تختتم في الـ20 منه عند منتصف الليل، موضحا أن الاقتراع يفتتح عند الساعة السابعة صباحا، ويختتم عند الساعة السابعة مساء.

وبلغ عدد من أعلنوا نيتهم الترشح لهذه الانتخابات، لحد الآن سبعة مرشحين، منهم على الخصوص وزير الدفاع السابق محمد ولد الشيخ محمد أحمد (ولد الغزواني)، الذي يحظى بدعم الأغلبية الحاكمة، والوزير الأول الأسبق، سيدي محمد ولد بوبكر، الذي يدعمه أساسا حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) الإسلامي المعارض، ورئيس حزب اتحاد قرى التقدم (معارض)، محمد ولد مولود، المساند أيضا من قبل حزبين معارضين هما تكتل القوى الديمقراطية، أعرق أحزاب المعارضة

الموريتانية، والتناوب الديمقراطي (إيناد)، بالإضافة إلى النائب البرلماني والناشط الحقوقي بيرام الداه ولد اعبيدي، وكان حاميدو بابا، زعيم حزب (الحركة من أجل إعادة التأسيس).

يذكر أن آخر انتخابات رئاسية بموريتانيا كانت قد جرت في عام 2014، وفاز بها الرئيس الحالي، محمد ولد عبد العزيز، لعهدة ثانية وأخيرة.