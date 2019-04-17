توفى رئيس البيرو الأسبق ألان غارسيا، اليوم الأربعاء في مستشفى بالعاصمة ليما متأثرا بجروحه بعد إصابته برصاصة أطلقها على نفسه خلال محاولة اعتقاله، بتهم تتعلق بالفساد، بموجب قرار قضائي، حسبما افادت به وكالة الأنباء البيروفية "أندينا".

وأكد أعضاء من حزب الرئيس الأسبق "أبرا" للوكالة، خبر وفاة غارسيا متأثرا بجروحه بعد أن أطلق رصاصة على نفسه لحظة إلقاء القبض عليه بمنزله بالعاصمة ليما، على خلفية التحقيقات الجارية معه بتهم الفساد.

وفي وقت سابق من اليوم, قالت وزيرة الصحة ثوليما توماس، إن الوضع الصحي للرئيس الأسبق (1985-1990 و 2006-2011) "خطير جدا"، مشيرة إلى أنه يتواجد بغرفة العمليات بمستشفى "كاسميرو أولوا" بالعاصمة ليما.

ونقل الرئيس الأسبق إلى المستشفى بعد إصابته برصاصة على مستوى الرأس.

بالموازاة مع ذلك، تم أيضا إلقاء القبض على لويس نافا- كاتب الرئاسة خلال حكومة زعيم حزب أبرا، وميغيل أتالا - أحد المقربين من الرئيس الأسبق- وكان القضاء قد وجه لالان غارسيا تهما بالفساد تتعلق بعلاقاته المشبوهة مع شركة البناء البرازيلية "أودبريشت" المتورطة في العديد من قضايا الفساد بدول المنطقة.