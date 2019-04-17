لقيت أم وولداها يتراوح عمرهما بين 6 و4 سنوات، حتفهم في حريق مهول بحي 40 مسكنا بحاسي مسعود، ورغم تدخل الحماية المدينة وتوجهها سريعا إلى عين المكان، إلا أنها لم تتمكن من إنقاذ الضحايا من ألسنة النيران بسبب عراقيل صاحبت استخدام قارورات الإطفاء.

وحسب مصادر محلية فان الحريق اندلع بمحل لبيع قطع الغيار متصل بمحل آخر اتخذه رب الأسرة كمنزل يأوي أفراد عائلته، وأضافت ذات المصادر أن نشوب الحريق جاء بعد توجه صاحب المحل إلى تأدية صلاة العصر، قبل أن تنشب النيران وتمتد إلى المحل الذي يتواجد به الضحايا.

واهتز سكان الحي لهذه الحادثة لاسيما وأن الضحايا الأطفال في سن الزهور، لقيا حتفهما رفقة أمهم في مشهد مأساوي .

وقد تم نقل جثث الضحايا إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى حاسي مسعود فيما باشرت مصالح الأمن تحقيقا في ملابسات الحادثة المروعة.