الرابطة المحترفة تحدد تاريخ نهاية البطولة

رياضة
17 ابريل 2019 () - إ.ب/وأج
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تختتم بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، لموسم 2018-2019، يوم 26 ماي القادم بإجراء الجولة الـ30 والأخيرة، حسبما أعلنت عنه اليوم الأربعاء الرابطة المحترفة لكرة القدم.

من جانب آخر، ستلعب جميع المقابلات المتأخرة قبل تاريخ 6 ماي، لينطلق العد التنازلي للجولات الأربع الأخيرة، حسب البرنامج الذي نشرته الرابطة عبر موقعها الرسمي.

 

رزنامة المباريات المتأخرة وكذا الجولات المتبقية:

 21 أفريل 2019 : الجولة الـ 26 من الرابطة المحترفة الأولى

24 أفريل 2019 : شباب بلوزداد - شباب قسنطينة / إياب نصف نهائي كأس الجزائر

25 أفريل 2019 : شبيبة بجاية - وفاق سطيف / إياب نصف نهائي كأس الجزائر

27 أفريل 2019 : نادي بارادو - نصر حسين داي  (الجولة 24)، شبيبة الساورة - شباب قسنطينة (الجولة ال 18)

1 ماي 2019 : شباب قسنطينة - مولودية الجزائر (الجولة 23) 

4 ماي 2019 : اتحاد بلعباس - شبيبة الساورة (الجولة 24)

6 ماي 2019 : شباب بلوزداد - شباب قسنطينة (الجولة 24)

11 ماي 2019 : الجولة الـ 27 من الرابطة المحترفة الأولى 

16 ماي 2019 : الجولة الـ 28 من الرابطة المحترفة الأولى

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