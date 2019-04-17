أعلنت الهيئة الانتخابية العليا في تركيا الأربعاء فوز مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض أكرم إمام أوغلو برئاسة بلدية إسطنبول، وذلك رغم الطعن الذي تقدم به حزب الرئيس رجب طيب أردوغان الذي اعتبر أن الانتخابات التي جرت في 31 مارس شهدت "مخالفات".

وقال النائب عن حزب الشعب الجمهوري أنجين التاي من على شرفة قصر العدل إن "أكرم إمام أوغلو حصل على الوثيقة التي تؤكد فوزه. سنتوجه الآن جميعا إلى مقر البلدية".

وأظهرت النتائج غير النهائية للانتخابات البلدية فوز الحزب الحاكم على المستوى الوطني، مقابل خسارته العاصمة أنقرة وإسطنبول العاصمة الاقتصادية للبلاد.