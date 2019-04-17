أكد المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان، أن اعتقال رموز "النظام المخلوع" ومن تدور حولهم شبهة الفساد جار، مشيرا إلى توقيف شقيقي الرئيس المعزول عمر البشير.

وقال المتحدث باسم المجلس شمس الدين كباشي، إن أعضاء من المجلس كلفوا بمسؤولية الإشراف على الولايات السودانية.

وأكد أن المجلس قرر ضم منسقيات الدفاع الشعبي والخدمة الوطنية وقوات الشرطة الشعبية للقوات العسكرية.

ورحب المتحدث العسكري بإعلان الحركة الشعبية وقف إطلاق النار في دارفور.