أعلن رئيس نادي فريق شبيبة القبائل خلال ندوة صحفية نشطها بمقر النادي " مساء اليوم ، أنه سيرفع دعوى قضائية في حق ثلاثة أعضاء من النادي الرياضي الهاوي لشبيبة القبائل لإسترجاع مبلغ 21 مليون دج قدمها مجلس إدارة مؤسسة شبيبة القبائل للنادي الهاوي سنة 2018 لتسديد ديونه .كما دعا رئيس النادي الهاوي سامي إدراس و مدير الشباب و الرياضة لولاية تيزي وزو لعزل هؤلاء الأشخاص من الفريق أو لعقد جمعية عامة طارئة لإنتخاب رئيس جديد في حالة ما عجز عن مقاومة أعضاء النادي الهاوي الذين يحاولون ضرب إستقرار النادي خدمة لمصالح أخرى .

إتهم شريف ملال ثلاثة أعضاء النادي الرياضي الهاوي " سي أس أ" بالسعي لضرب إستقرار الفريق بعد أن ضاعت الإمتيازات التي كانوا يستفيدون منها قبل تعيين مجلس الإدارة الحالي لمؤسسة شبيبة القبائل حيث صرح خلال ندوة صحفية عقدها مساء اليوم قائلا " علاقتنا مع رئيس النادي الهاوي سامي إدراس جيدة . مشكلتنا مع ثلاثة أعضاء هم حنين مفتاح ، مامي زغدود ، حسين عماري الذين يعقدون إجتماعات مع بيراف و سعيد لخضاري لضرب استقرار الفريق . سامي إدراس يتعرض لمضايقات كبيرة من قبل هؤلاء الأشخاص لكي يقدم لهم تفويض لتسيير "سي أس أ "كما كانوا يقومون بذلك لكنه رفض . أنا أعرفهم جيدا كوني خالطتهم فهم يجرون وراء مصالحهم الشخصية لا تهمهم مصلحة الفريق. مفتاح حنين حاول تجميد الحساب البنكي لفريق شبيبة القبائل السنة الماضية لكن فشل بعد أن رفضت المحكمة دعوته القضائية. زغدود مامي وقع على إجازة للاعب في الفريق و هو غير مؤهل لفعل ذالك." أضاف شريف ملال " قررت إدارة النادي رفع دعوى قضائية في حق الثلاثة أشخاص و سنسعى لإسترجاع مبلغ 21 مليون دج قدمه مجلس إدارة مؤسسة فريق شبيبة القبائل للنادي الرياضي الهاوي بعد أن توسلوا لدينا لتمكينهم من تسديد الديون المتراكمة عليهم " في ما يخص مسالة نشاط النادي الرياضي الهاوي دعا شريف ملال رئيس النادي الرياضي الهاوي سامي إدراس و مدير الشباب و الرياضة عبد الرحمان إلطاش لإتخاذ التدابير الكفيلة لشطب الأعضاء الثلاثة من النادي لضمان السير الحسن لشؤونه هذا الأخير اي النادي حيث صرح " في حالة ما عجز الرئيس سامي إدراس من شطب الأشخاص الثلاثة وإدارة شؤون النادي الهاوي بإمكانه عقد جمعية عامة طارئة لإنتخاب رئيس جديد و هذا في صالح الفريق الذي يسعى لتجسيد المشاريع الرياضية المسطرة من قبل مجلس إدارة مؤسسة فريق شبيبة القبائل ". أما في ما يخص الحراك الشعبي صرح شريف ملال " أن إدارة الفريق قد اختارت أن تقف إلى جانب الشعب الجزائري في حراكها و ليست من الأشخاص الذين يخضعون لأوامر تعطى بالهاتف "

من جهة اخرى أرجع شريف ملال قرار أتخذه مجلس إدارة مؤسسة فريق شبيبة القبائل تعيين إسعد ربراب كرئيس شرفي للشبيبة إلى دوره في تدعيم ومساعدة النادي منذ سنوات التسعينات.

أما بالنسبة للاهداف المسطرة من قبل إدارة الفريق صرح شريف ملال " نسعى للعب كل الأوراق لكي ننهي الموسم في المراتب الأولى و أن العلاقة مع مدرب الفريق دوما جيدة ''