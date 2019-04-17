في إطار إحياء إعادة المعارض الجهوية، تنظم شركة المعارض والتصدير (سفاكس) معرضا جهويا لترقية المنتوج الوطني من ولاية تبسة، وهذا لخصوصية الولاية الحدودية والاقتصادية، خاصة وأن مسؤول الهيئة التنفيذية الولائية حرص شخصيا على الدعم المعنوي لإنجاح هذه التظاهرة التي سخر لها كل من مديري التجارة والشباب والرياضة ورئيس بلدية عاصمة الولاية، لاسيما وأن التظاهرة هذه جاءت على أبواب شهر رمضان الكريم، حتى يتسنى للمواطن اقتناء حاجياته بأسعار معقولة، الأمر الذي استحسنه المواطنون، لاسيما ذوي الدخل المحدود.