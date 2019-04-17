بعد حوالي 20 يوما من غلق بوابة مكتب رئيس بلدية المشري، شمالي الأغواط، ومكاتب نوابه وعدم فتح الحوار معهم للاستماع لانشغالاتهم، خرج أول أمس العشرات من المحتجين من البلدية في مسيرة مشيا على الأقدام قطعوا خلالها 23 كلم باتجاه مقر الدائرة بريدة، حيث سلموا لرئيس الدائرة جملة من المطالب على رأسها رحيل المجلس البلدي الذي، حسبهم، فشل في التكفل بانشغالاتهم، وغرق في الخلافات، ولم يستجب لدعوتهم في فتح الحوار معهم منذ حوالي 20 يوما من دخولهم في احتجاج، بل قام بتحريك دعوى قضائية ضدهم، علاوة على مطالب أخرى. وحسب مصدر من المحتجين فإن رئيس الدائرة أبلغهم بنزول لجنة من الولاية للبلدية للاستماع إليهم والنظر في مطالبهم.