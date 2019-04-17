في مساهمة له بشأن الحراك المستمر منذ مسيرة الـ22 فيفري التاريخية، أكد القيادي في الأرندي، والنائب السابق عن ولاية برج بوعريريج، جودي منجي، أن العودة إلى تحديد وضبط صلاحيات السلطات المتعرف عليها، عالميا، هو السبيل الوحيد لبلوغ الأهداف والمطالب التي يرفعها الشعب الجزائري، كل يوم جمعة. وركز الإطار السابق في وزارة الاتصال، على أهمية استقلال جهاز العدالة، الذي عاني في العشريتين الأخيرتين من ضغط الإدارة وما بات ينعت في الأيام الأخيرة بـ”القوى غير الدستورية” التي تحكّمت في مفاصل جهاز العدالة. كما تحدث النائب السابق عن استقلالية الإعلام، وتفعيل دور المنظمات الجماهيرية والنقابات المهنية وفعاليات المجتمع المدني الحقيقي، وليس على شاكلة “أكلة الكاشير” و”عبدة الكادر”.