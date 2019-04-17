دون حياء ولا أدنى اعتبار للمواطنين عبث مسؤولو بلدية المشرية رفقة اللجنة التي أشرفت على إعداد قائمة المستفيدين من حصة ثلاثة آلاف قطعة أرض، في القائمة التي أدرج فيها العاصي والمطيع وكل من له علاقة بمحيط اللجنة ومن معارف “المير”، بمن فيهم مواليد صغار السن، واستعمال كل أساليب التحايل في هذه القوائم بتغيير أسماء آباء وأمهات المستفيدين، وأحيانا تواريخ الميلاد، وفي أحيان أخرى تعدد الاستفادات في العائلة الواحدة، وكلها ممارسات تداولها رواد الفضاء الأزرق والمحتجون الذين وصفوا هذه الممارسات بالتعدي على القانون، وطالبوا بتدخل العدالة في سياق محاربة الفساد.