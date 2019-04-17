أكد مجمع عمر بن عمر أن نشاطاته قانونية ولا تخالف أي تدابير بما في ذلك تلك المتعلقة بتحويل الأموال أو غيرها. وأفاد بيان صادر عن المجمع بأن مجمع عمر بن عمر يعلم الرأي العام الوطني والمغترب بأن شركة “جنرال فود كومباني” هي شركة سويسرية أنشئت من أجل استيراد منتوجات المجمع وتسويقها بأوروبا وسددت جميع فواتيرها بالعملة الصعبة بنسبة 100 في المائة، ولم يسبق لهذه الشركة أن باعت أي منتوجات للمجمع.

في نفس السياق، أشار نفس البيان إلى أن “مجمع عمر بن عمر يعلم الرأي العام الوطني والمغترب بأن مشروع المخابز الصناعية بقورصو انطلق في إطار شراكة قانونية بينه وبين مجمع الرياض الجزائر، وتم تأسيس شركة بين الطرفين استفادت من قرض بنكي ثم وبعد فض الشراكة للأسباب القانونية التي تطرق لها مدير المجمع بالتفصيل عبر الصحافة المكتوبة والمسموعة، فإن مجمع عمر بن عمر هو من تحمل قيمة القرض البنكي على عاتقه”، ليضيف في ذات السياق أن “المجمع له قيم ومبادئ شريفة وتقاليد نزيهة معترف بها”.