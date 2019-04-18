أطلق مؤخرا جريدة إلكترونية ساخرة تحمل أمس "سواخير"، لتكون أول جريدة إلكترونية ساخرة في الجزائر تصدر باللغة العربية.

يعرف أصحاب الموقع مولودهم بطريقة غاب عنها الجد "موقع سواخير سيكون الذراع الإعلامي لحركة مافيهاش، أين نسعى لمحاربة الرأسمالية والاشتراكية وكل النظم الاقتصادية والاجتماعية التي تهدد حياة الإنسان أولا وحياة حيوان الباندا ثانيا وحياة السلحفاة ثالثا وحياة أزهار شقائق النعمان رابعا."

وتزامن إطلاق الموقع مع الحراك الشعبي الذي تشهده الجزائر منذ 22 فيفري ما سمح بنشر مواضيع من قبيل "السلطة ستحمي الحراك الذي يطالب برحيل السلطة"، ومواضيع أخرى في الرياضة كموضوع "محرز يفوز بجائزة دكة البدلاء الذهبية".

تهانينا ودوام النجاح للقائمين على الموقع.