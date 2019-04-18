توفي شخصان وأصيب شخص آخر بجروح في حادث اصطدام بين حافلة وسيارة وقع صباح اليوم الخميس بإقليم بلدية الشعيبة ببسكرة.

وكشفت مصالح الحماية المدنية، أن هذا الحادث الذي وقع على الطريق الوطني رقم 46 الرابط بين ولايتي بسكرة والمسيلة مرورا ببلدية الشعيبة نجم عن اصطدام بين حافلة لنقل المسافرين تعمل على خط الجزائر- ورڤلة وسيارة سياحية.

وأسفر الحادث عن وفاة شخصين في عين المكان فيما أصيب شخص ثالث بجروح متفاوتة الخطورة .

وقد تم تحويل جثماني الضحيتين على متن سيارة إسعاف تابعة للحماية المدنية نحو مصلحة حفظ الجثث بمستشفى "محمد زيوشي" بطولڨة فيما تم نقل الجريح نحو الاستعجالات الجراحية بذات المؤسسة الاستشفائية لتلقي العلاج اللازم.

وقد فتحت المصالح الأمنية المؤهلة إقليميا تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.