أصدر مختاري محمد رئيس المجلس الشعبي الولائي لغليزان، بيانا تحوز "الخبر" نسخة منه، بعد الضجة التي حدثت صباح أمس الأربعاء، وإعلان 18 عضوا عن استقالتهم فور خروجهم من المقر غاضبين، وهذا بعد توقيف عضو بالمجلس.

وأكد رئيس المجلس في بيانه، أنه لم يتلق أي استقالة رسمية من الأعضاء 18 الذين زعموا أنهم استقالوا والمشكلين لمختلف التشكيلات الحزبية سيما الأفالان والأرندي ، مبينا أن المادة 42 من قانون الولاية تنص على أن استقالة عضو من المجلس الشعبي الولائي إلى رئيسه تكون بواسطة ظرف محمول مقابل وصل استلام، ويقر المجلس مداولة ويبلغ الوالي بذلك فورا، وبالموازاة يؤكد رئيس المجلس في بيانه، أن الدورة غير العادية المنعقدة أمس جرت أشغالها بمقر المجلس في ظروف جيدة وتمت المصادقة على كل المداولات المبرمجة.