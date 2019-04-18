هذا ما قاله زياري عن لقائه مع بن صالح

أخبار الوطن
18 ابريل 2019 () - حميد يس
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كشف عبد العزيز زياري، رئيس المجلس الشعبي الوطني الأسبق، في تصريح لـ"الخبر" فحوى النقاش الذي جمعه اليوم مع رئيس الدولة عبد القادر بن صالح .

وقال عبد العزيز زياري أن النقاش دار أساسا حول المرحلة الانتقالية ودراسة كافة الحلول الممكن تطبيقها للخروج من الأزمة الحالية. وأضاف المتحدث أنه لمس لدى محدثه رغبة في احداث إصلاحات والتغيير المنشود من قبل الشعب.

وعن سؤال "الخبر" إن لمس أيضا مؤشرات توحي برحيله من منصبه قال زياري "عبد القادر بن صالح رجل مسؤول ولم أشعر أنه يريد الرحيل من منصبه بل العمل من أجل احداث التغيير".

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الرئاسيات

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