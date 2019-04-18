انتشلت مصالح الحماية المدنية لوحدة بلدية البويرة، صباح اليوم جثة شاب في السادسة عشرة من عمره، لقي حتفه صباح اليوم ببركة مائية واقعة بغابة الريش بإقليم البلدية.

وحسب ما عملته "الخبر"، فقد توجه الشاب رفقة أصدقائه للاستجمام بسبب الحرارة التي تشهدها المنطقة، وقد تدخلت الحماية المدنية لانتشال جثة الضحية بالاستعانة بثلاثة غطاسين من الوحدة الرئيسية، وتم نقل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى البويرة. فيما فتحت مصالح الدرك تحقيقا في القضية.