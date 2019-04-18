قال الفريق ڤايد صالح، رئيس أركان الجيش، في اليوم الرابع من زيارته للمنطقة العسكرية الرابعة "أن الجيش الوطني الشعبي يعتبر أن أعظم الرهانات التي تستحق منا بذل الجهد تلو الجهد لضمان كسبها هي رهان حفظ استقلال الجزائر وتثبيت أسس سيادتها الوطنية وسلامتها الترابية".

وأفاد نائب وزير الدفاع الوطني،أن العالم يموج بتحديات كبرى ومتغيرات تقف وراءها أيادي وقوى كبرى تعمل لتشكيل العالم وفقا لمصالحها.

وحسب الفريق "هذه الأيادي تعمل على حساب حرية الشعوب وأمنها."

وقال "في عالم يموج بتحديات كبرى ومتغيرات غير مأمونة الجانب تقف وراءها أيادي، وقوى كبرى تعمل على إعادة تشكيل خريطة العالم، وفقا لمصالحها". مضيفا "ولو كان ذلك على حساب حرية الشعوب وأمنها واستغلالها وسيادتها الوطنية".