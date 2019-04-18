احتلت الجزائر المركز 141 عالميا من بين 180 دولة في تصنيف منظمة مراسلون بلا حدود حول حرية الصحافة لسنة 2019، متراجعة بخمس مراكز.

وجاء في تقييم المنظمة حول وضعية حرية الأعلام في الجزائر "في ظل سياق يتّسم بعدم الاستقرار، فإنّ حرية الإعلام مهدّدة في الجزائر. وتواصل السلطات تضييق الساحة الإعلامية من خلال دعاوى قضائية ضدّ الصحفيين، مما يجعل الصحافة الجزائرية غير قادرة على الاضطلاع بمهامها تحت الضغط القضائي".

وأضاف التقرير "وقد عرفت الجزائر، طيلة 2018، موجة اعتقالات غير مسبوقة استهدفت الصحفيين بداعي نشر أخبار زائفة. ولا شيء يؤشر إلى تحسّن وضع حرية الإعلام خلال سنة 2019".