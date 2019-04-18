أشارت نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية اليوم الخميس إلى هبوب رياح قوية تتسبب في نقص كبير في الرؤية، حيث ستهب في عدة ولايات في جنوب البلاد، ابتداء من يوم غد الجمعة.

ويتعلق الأمر بولايات الوادي وشمال ورقلة وبسكرة والجلفة وتبسة وخنشلة حيث ستتراوح سرعة الرياح ما بين 60 و80 كم/الساعة بل وتصل أو تتجاوز عواصفها 90 كم/الساعة، وذلك ابتداء من يوم غد الجمعة على الساعة التاسعة صباحا إلى غاية يوم السبت على الساعة التاسعة صباحا.

كما ستهب الرياح بولايات البيض والأغواط وغرداية وشمال أدرار، حيث تتراوح سرعة الرياح ما بين 60 و70 كلم/الساعة وتصل أو تتجاوز عواصفها 80 كلم/الساعة، وذلك ابتداء من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية التاسعة ليلا، يضيف ذات المصدر.