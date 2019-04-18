توج النجم الساحلي التونسي بكأس العرب للأندية الأبطال بعد أن تغلبه على الهلال السعودي بهدفين لهدف في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب هزاع بن زايد اليوم بمدينة العين.

افتتح التسجيل للنجم الساحلي الجزائري كريم عريبي في الدقيقة 30 من الشوط الأول.

مع بداية الشوط الثاني بدا أن الهلال عازم على إدراك التعادل وبالفعل يلجأ الحكم في الدقيقة 62 لتقنية الفيديو ليحتسب ركلة جزاء للهلال انبرى لها المهاجم غوميز ليودعها في شباك النجم الساحلي ليعادل النتيجة ويعيد المباراة لنقطة الانطلاقة.

وحمل الوقت بدل الضائع من اللقاء هدفا قاتلا للنجم الساحلي عن طريق البديل محمد المثناني.