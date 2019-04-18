كشف بيان لجبهة المستقبل فحوى اللقاء الذي جمع رئيس الحزب عبد العزيز بلعيد برئيس الدولة عبد القادر بن صالح بقصر الرئاسة اليوم الخميس.

وحسب البيان فإن الطرفان تطرقا إلى أنجع السبل الكفيلة بالخروج من الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد.

وأضاف البيان أن بلعيد أكد لبن صالح على ضرورة الاستماع إلى صوت الشعب للوصول إلى حلول واقعية، مضيفا أن نزاهة الانتخابات المقبلة يتطلب تشكيل هيئة عليا مستقلة لمراقبتها تتمتع باستقلالية كاملة، تخول لها مراقبة وتسيير كل مراحل العملية الانتخابية.