تم اختيار فيلم "بابيشا" لمونية مدور في مهرجان كان 2019، حسب الانتقاء الرسمي المعلن عنه اليوم الخميس.

وصُنف هذا الفيلم الذي كان إخراجه بالتعاون بين فرنسا (36.72 %) والجزائر (32.81 %) وبلجيكا (30.47 %) والمنجز سنة 2018 في فئة "في ضوء معين" للطبعة الـ72 للمهرجان الذي سيقام من 14 إلى 25 ماي.

ويسرد هذا الفيلم الطويل (ساعة ونصف) لمونية مدور حياة النساء الشابات الجزائريات في سنوات 1990.

كما تم اختيار في نفس الفئة فيلم الرسوم المتحركة "سنونو كابول" المقتبس من كتاب الكاتب الجزائري ياسمينة خضرة.