تعاني الكثير من الأمهات من مشاكل تؤرقها بعد الإنجاب: بكاء الرضيع، مغص الرضيع، عدم انتظام أو صعوبة النوم، الغازات، آلام التسنين... تعتبر هذه المشاكل عقبة كبيرة في حياة الأم، التي بإمكانها أن تؤثر بشكل سلبي على صحتها و حالتها النفسية. لكن لحسن الحظ، هناك حلول بسيطة يمكنها أن تسهّل من حياتها و تخفّف عن الرضيع بشكل طبيعي، لذا ينبغي:

تجنب تقديم الأطعمة المسبّبة للمغص و النفخة للرضيع، مع إعطائه حليبا يتناسب معه و لا يسبب له الغازات. إذا كان طفلك يأخذ زجاجات الرضاعة، يمكنك شراء حلول جاهزة للاستخدام من الصيدلية، على شكل تيزانة أعشاب توضع في زجاجة الرضاعة، تحتوي على اليانسون، الشبت و النعناع، التي ستساعده على الاسترخاء و تخلصه من المغص.

تناول الأم لطعام يساعد في إدرار الحليب كالسمك، البسباس، الفواكه و الإكثار من السوائل مع تجنّب شربها للمنبهات كالقهوة و الشاي و أكل الشكولاطة، لتفادي تعرض الرضيع للأرق.

عند بداية التسنين لدى الرضيع يمكن إعطائه حلولا مناسبة مصنوعة بعرق السوس، الزيزفون و ورق البرتقال، لتهدئة أعصابه و تحفيز نومه بشكل فعال. يمكن المسح بأحدى الأصابع أو باستخدام ملعقة باردة على لثة الرضيع الملتهبة لتخدير الألم بشكل مؤقت. كما يمكن تقديم للرضيع حلقة تسنين (عضاضة) صلبة و مصنوعة من السيليكون، التي تعد أفضل من الأنواع الأخرى التي تحتوي على السوائل، التي قد يتسرب منها السائل، بالإضافة إلى استحالة تعقيمها.

توفر مخابر ماڨ فارم حلولا أخرى ذات مكونات فعالة طبيعية 100%، تباع في الصيدليات و مصنوعة بالأعشاب الفعالة في تخفيف الغازات، المغص و آلام التسنين بدون أعراض جانبية، بالإضافة لمساعدتها على استرخاء و نوم الرضيع.

تعمل المكونات الفعالة المحتوات فيالتيزانة مهدئة الأطفالرقم 8 (Tisane Bébé Calmante N° 8) بالتآزر مع المكونات الفعالة المحتوات في بيبي غاز (BabyGaz)على تخليص الرضيع من المغص و الغازات و منحه هضما سليما و نوما مريحا.

تمثل التيزانة مهدئة الأطفال رقم 8(Tisane Bébé Calmante N° 8) ، المتوفرة منذ 2003في السوق الجزائرية، حلا طبيعيا، آمنا و فعالا. مصنوعة بمزيج من الأعشاب المهدئة و المحفزة للنوم، تتميز بذوقها الحلو المحبوب كثيرا لدى الرّضع.

بيبي غاز (BabyGaz)

هو تركيبة من نبتة الشبت (أوراق البسباس)، اليانسون (حبة حلاوة) و النعناع الفعال ضد التشنجات المعوية و القلس المعدي.