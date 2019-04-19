استغرب الأطباء الناجحون في تقديم أطروحاتهم في مختلف التخصصات الطبية لنيل رتبة بروفيسور حجم الوثائق المطلوبة من قبل الإدارة لتمكينهم من تسوية وضعيتهم الإدارية. في هذا الصدد أشار طلبة من كلية الطب بجامعة مولود معمري إلى ضرورة إنزال ”كارطونات” من الوثائق لتقديمها إلى الإدارة، البعض منهم أجبر على تقديم يد المساعدة لزميل لهم لنقل حمولة عجز عن حملها لوحده بسبب ثقلها. ولمن يتساءل عما بداخل هذه ”الكارطونات”، فهي تشمل الوثائق الخاصة بالطبيب منها مشواره الدراسي والمهني والأطروحات التي يكون قد قدمها وغيرها من الوثائق.. المحير في أمر الجامعة الجزائرية التي لا زالت تطالب بتقديم الطلبة والأطباء إعداد ملفات ضخمة في حين كان بالإمكان تفادي ذلك من خلال مطالبتهم ونحن في عصر العصرنة أن تكون هذه الملفات الضخمة محملة بداخل ”فلاش ديسك” وزنه لا يتجاوز بضع غرامات.