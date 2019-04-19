20:26 لم يتخلف سكان سعيدة من مختلف بلديات الولاية عن المشاركة في المسيرة التاسعة المطالبة برحيل بقايا النظام على رأسهم رئيس الدولة عبد القادر بن صالح الذي يواصل مساعي الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة الرامية لفتح نقاش واسع وعقد ندوة جامعة وهو ما يلعب عليه هذه الأيام الوجه الشاحب للسلطة بالتشاور مع شخصيات رفضها اليوم الحراك الشعبي في هتافاته ولافتاته المزخرفة وكلها تنادي برحيل الوجوه التي لازمت الجزائريين لأكثر من عشرين سنة مع المطالبة بتسليم السلطة لرجال أو هيئة توافقية من طرف الشعب تسطر لانتخابات نزيهة تنبثق عنها جزائر جديدة تحترم فيها القوانين وتتأسس فيها جمهورية حقيقية تحمي إرادة الشعب بدل التلاعب واستمرار القرارات الاستفزازية من الجهات المحسوبة على النظام والتي أكدت ولائها للأشخاص وليس للوطن حسب تصريحات عدد من المطلعين على الشأن السياسي.

19:55 هذا ما اقترحه ميلود براهيمي على رئيس الدولة عبد القادر بن صالح === التفاصيل هنا

19:36 حملت مسيرات الجمعة التاسعة بڨالمة عدّة شعارات تنادي برحيل العصابة عن آخرها، وترفض مساعي الحوار المعلن من الرئيس غير الشرعي عبد القادر بن صالح، حيث رفع بعض المشاركين شعار"لا ندوة لا حوار، الرحيل هو القرار"، فيما رفعت العديد من الشعارات التي تطالب القضاء بفتح تحقيقات لمحاسبة رؤوس العصابة، وأخرى مطالبة بتولية رموز شرفاء على غرار بن بيتور، أحمد طالب الإبراهيمي.

وقد شارك في المسيرة الحاشدة التي سلكت المسارات نفسها، "عمار البيري" عن تنسيقية متقاعدي ومعطوبي ومشطوبي وذوي حقوق الجيش الوطني الشعبي، التنسيقية التي كانت رائدة بمنتسبيها في القيام بمسيرات سلمية عديدة، خاصة بقلعة الثامن ماي 1945 ڨالمة، وعند المكان المشهور بساحة الشهيد ڨهدور الطاهر المعروف لدى الڨالميين بـ"الباتني"، فضلا عن شوارع سويداني بوجمعة "البولفار"، شارع أول نوفمبر وساحة 19 مارس عند النصب التذكاري المخلّد للرئيس الرّاحل هواري بومدين. إ.غمري

19:23 صور من مسيرة الجمعة التاسعة للحراك بالجزائر العاصمة. (تصوير: حمزة كالي "الخبر")

19:02 على غرار برج بوعريريج ... رفع تيفو بولاية المسيلة

18:59 المتظاهرون بالعاصمة للسلطة : "تتنحاو قاع"

18:47 طوفان بشري ببرج بوعريريج

18:21 تحدى المواطنون بتيارت الظروف المناخية الصعبة من برودة الطقس والأمطار، ليواصلوا صمودهم في تاسع جمعة على التوالي وكلهم إصرار للمطالبة برحيل رموز النظام الفاسد.

18:09 أدرار اليوم

17:46 موسى تواتي يرفض دعوة بن صالح === التفاصيل هنا

17:32 حملت المسيرة السلمية في جمعتها التاسعة بولاية الطارف شعارات الإجماع على تأييد الفريق الڤايد صالح ورفض كلي لمشاورات عبد القادر بن صالح ، وزج المتظاهرون اسم عبد العزيز بلعيد رئيس جبهة المستقبل في خانة خيانة الحراك الشعبي، وطافت المسيرة الشوارع الرئيسية بمدينة الطارف وحطت رحالها بساحة الاستقلال ميدان الحراك أمام مقر الولاية ، وتمسكت برفضها للحلول المخيبة والمضيعة للوقت خارج مطالب الحراك الشعبي المصر على الحل السياسي بتطبيق المادتين 7 و 8 من الدستور ورفضت خيار الانتخابات الرئاسية المقترحة من قبل بن صالح وعصابة النظام ، ودعت المسيرة السلمية نظيراتها من مختلف ولايات الوطن الزحف الجماعي نحو العاصمة يوم الإثنين القادم لإبطال عرس العصابة في المشاورات.

17:28 واصل مواطنو ولاية النعامة مسيراتهم السلمية الرافضة لاستمرارية النظام البوتفليقي، مسيرات انطلقت بحشود بشرية تمثل مختلف الأعمار شباب وشيوخ وأطفال قائلين بصوت واحد لن نركع ولن نمل ولن نغادر الحراك حتى ترحلوا في إشارة واضحة إلى من وصفوهم بعصابة الفساد.

وفي هدوء مميز خرج مواطنو مدينة المشرية أكبر بلديات ولاية النعامة في مسيرة سلمية انطلقت كعادتها عقب صلاة الجمعة من أمام المسجد العتيق وسط المدينة وسارت الجموع تهتف بحناجر غير متعبة بشعارات الجمعة التاسعة التي اختارت عناوين الصمود وعدم الركوع ولا الاستسلام إلى غاية رحيل ما بقي من باءات.

17:15 احتشد اليوم المئات من المتظاهرين في ورقلة أمام حجر الصمود بساحة الشهداء ، مجددين حراكهم في الجمعة التاسعة رافعين شعارات مطالبة برحيل العصابة وفتح ملفات الفساد .ورغم الأحوال الجوية المتردية بفعل الرياح القوية التي تجتاح مناطق الجنوب ، إلا أن أحرار ورقلة تدفقوا بقوة وأسمعوا صوتهم للسلطة ونددوا بمحاولات الالتفاف التي يمارسها بقايا نظام بوتفليقة ضد إرادة الشعب . ودعا المتظاهرون رئيس الدولة عبد القادر بن صالح إلى الرحيل كونه غير مرغوب فيه من طرف الشعب الجزائري ، معتبرين بقاءه منصبه استفزازا صريحا للملايين التي خرجت ولا زالت تخرج مطالبة بذهاب الفاسدين الذين حكموا البلاد لأكثر من 20 سنة.الحراك الشعبي نفسه سجل بالمقاطعة الإدارية لتقرت التي خرج مواطنوها وشبابها بقوة إلى الشارع لمطالبة برحيل الباءات المتبقية ، موكدين أن استمرارهم في الحراك سيظل متواصلا ولن تثنيه الحرارة الشديدة عن أداء واجبه تجاه الوطن .وتمسك المشاركون في الاحتجاج بدعمهم للجيش الوطني الشعبي واعتبروه خط احمر لا يمكن تجاوزه ، كما طالبوا وزير الدولة بالاستقالة واحترام رغبة الشعب في بناء الجمهورية الثانية .

17:07 خرج عدد كبير من المواطنين ورؤساء بلديات في مسيرة شعبية بعاصمة الولاية بومرداس بعد صلاة الجمعة جابت الشوارع الرئيسية تعبيرا عن رفض استمرار رؤوس الفساد في البلاد.

المواطنون خرجوا حاملين لافتات الرفض لبدوي وبن صالح ورفض انتخابات مزورة في وقت أعلن عدد من رؤساء بلديات ولاية بومرداس عن مقاطعتهم للانتخابات التي أعلن عنها بن صالح

أكدوا أنهم سيواصلون الاحتجاج والمسيرات كل يوم بالولاية حتى تسقط رؤوس الفساد ويتم تطبيق القانون ومحاسبة ما يسمى برجال الأعمال الفاسدين والوزراء. وعبروا عن رفضهم لأي زيارة لوزير غير شرعي لا يعترف به الشعب.

17:00 تجددت ومنذ الساعة الثانية بعد ظهيرة اليوم مظاهر الحراك بمدينة سيدي بلعباس وسط حشود أبت إلا أن تؤكد على صمودها وإصرارها على إسقاط العصابة وإزالة كل رموز النظام الفاشل انطلاقا من ساحة أول نوفمبر ذات الرمزية التاريخية.

وردد المتظاهرون لمدة ساعة من الزمن شعارات قوية ومباشرة مطالبين بضرورة مباشرة مرحلة الحساب والعقاب ضد كل من عبثوا بمصالح الشعب وخيرات البلاد قبل أن تشق السيول البشرية طريقها صوب أكبر شوارع سيدي بلعباس ، مع أن الجديد يبقى إشهار الحشود الشعبية لرغبتها في مقاطعة رئاسيات 04 جويلية نظير رفضها القاطع لحكم العسكر بعدما ردد "الحراكيون" هتافات "سلمية سلمية مانفوطيش في 4 جويلية" و"سلمية سلمية دولة مدنية ماشي عسكرية".

وقد عكست كل الشعارات التي رددت اليوم بسيدي بلعباس رغبة شعبية ملحة لإسقاط النظام بعدما أخذ هذا الأخير حقه من مختلف أساليب الذم والاحتقار وسط شوارع "الجمهورية" و"المقطع" و"الصومام" والعربي التبسي وغيرها ، إلى درجة تم فيه ترديد شعارات "حكومة الكوكايين حكومة الحركى حكومة الشياتين حكومة المجرمين ارحلوا ارحلوا" إضافة إلى "يا نظام فات الحال ارحل ارحل يا جبان يا نظام فات الحال مصيرك لا بوبال" دون غض النظر عن "ارحلوا ارحلوا ما بغينا منك والو" و"صامدون صامدون للنظام رافضون".

16:45 لم تمنع درجة الحرارة المرتفعة سكان ولاية بشار من الخروج رجالا ونساء من مختلف الأعمار، رافعين الشعار المشهور "يتنحاو قاع"، وصنع المشاركون في المسيرة صور جميلة ومؤثرة من التعبير عن هذا التماطل في الاستجابة لمطالب الحراك. ومن الشعارات التي رفعها المشاركون في هذه المسيرة التي كانت بدايتها من ساحة الجمهورية " لا نريد العصابة" " تتنحاو قاع من الشعر إلى الظفر" ...وعبرت بعض الوجوه المعارضة المحلية أن مطلب رحيل " الباءات الأربعة" ليس في النهاية هو المطلب الوحيد، بل رحيل جميع الحروف الأبجدية للأسماء التي كانت سببا فيما آلت إليه الجزائر.

16:38 برج بوعريريج تواصل صنع الحدث.. المتظاهرون يرفعون "التيفو" ككل أسبوع

16:33 صورة للمسيرة الضخمة ببجاية اليوم الجمعة

16:01 تزامنت مسيرة الجمعة الـ 9 للحراك الشعبي بتيزي وزو مع الذكرى الـ 39 للربيع الأمازيغي وكذا مرور 18 سنة على أحداث الربيع الأسود التي ذهب ضحيتها 126 شابا برصاص عناصر الدرك الوطني، حيث عادت الشعارات التي كان المحتجون يرفعونها أنذاك كما تذكروا ضحايا تلك الأحداث المؤلمة حيث رفعوا صور البعض منهم.

15:53 صامدون..صامدون..حتى يرحل الفاسدون، هكذا هتف آلاف المتظاهرين اليوم في تاسع جمعة للحراك بعد تدفقهم على محيط مقر ولاية المدية بعد صلاة الجمعة، رافعين شعارات مناوئة لمبادرات بن صالح ومشاوراته الأخيرة مطالبين إياه بالمغادرة، وفسح المجال للوجوه الجديدة. وبعد التجمهر لفترة مطولة أمام الولاية شرعت الجموع في السير والهتاف برحيل كافة الوجوه القديمة، منتقلة نحو طريق الجزائر وسط زخم من الأعلام واللافتات المعبرة عن الإصرار على تغيير النظام واستمرارية الحراك.

15:48 التحق الآلاف من مواطني الوادي بعد ظهر اليوم بمظاهرات الحراك الشعبي السلمي في جمعته التاسعة. وطالب المتظاهرون عبر مكبرات الصوت وهم رافعون الرايات الوطنية بإسقاط رئاسة بن صالح وحكومة بدوي.

15:42 خرج المئات من المواطنين بسعيدة في مسيرة سلمية ضد النظام، رفعوا خلالها الرايات الوطنية وشعارات تطالب برحيل الباءات المتبقية ومحاسبة الفاسدين. ومن بين الشعارات المرفوعة "لا ندوة لا حوار، الرحيل هو القرار"، "لا بدوي لا بن صالح، واحد فيهم ما هو صالح"، يتنحاو قاع"، الانتخابات بعد الحساب"، و"أيها القضاة، اليوم يومكم".

15:35 خرج ظهيرة اليوم آلاف من المواطنين بمدينة غليزان في مسيرة التغيير، رافعين شعارات "العصابة العصابة جاء وقت المحاسبة"، "شمعوا العقارات واسترجعوا المليارات"، "خرجوا الملفات وافتحوا التحقيقات وأوقفوا العصابات".

15:20 شباب ولاية المسيلة يجوبون شوارع المدينة حاملين راية وطنية ضخمة خلال مسيرة الجمعة التاسعة.

15:15 انطلاق مسيرة شعبية في مدينة ميلة، للمطالبة برحيل الباءات المتبقية.

15:11 خروج مواطني ولاية مستغانم للجمعة التاسعة على التوالي للمطالبة بتجسيد مطالب الحراك الشعبي وإبعاد ما تبقى من رموز النظام.

15:05 قسنطينة قبل قليل



14:59 انطلقت مسيرة بولاية البويرة بعد صلاة الجمعة أين التقى الجمع أمام مقر الولاية وبساحة النصر، حيث التحق العديد من المشاركين من الولايات المجاورة بعد أن تعذر عليهم الالتحاق بالجزائر العاصمة.

14:57 مسيرة مليونية في مدينة برج بوعريريج جمعت مواطني الولاية في الجمعة التاسعة للحراك الشعبي للمطالبة برحيل النظام.

14:54 مسعفون من الهلال الأحمر الجزائري لمرافقة المسيرات، الصورة من العاصمة.

14:42 انطلقت مسيرة حاشدة بتيبازة، في الجمعة التاسعة من الحراك، تجوب عاصمة الولاية، طالب فيها المتظاهرون بتغيير جذري للنظام، ورفعوا شعارات تنادي برحيل عبد القادر بن صالح وبدوي وحكومته، كما رافعوا لتحرير العدالة ومحاسبة كل الفاسدين. وكان من بين الشعارات المرفوعة "بن صالح ديقاج"، "بدوي ديقاج" و"لسنا أغبياء هذه الحكومة سنشكلها نحن" و"آسفين يا بن صالح والشعب ما شي جايح لازم يتناحو قاع".

14:35 مواطنو ولاية سطيف يتظاهرون في الجمعة التاسعة ضد النظام.

14:27 الشرطة العلمية تقوم بتفتيش النفق الجامعي.

14:23 رغم تساقط زخات المطر.. مسيرة حاشدة في مدينة وهران ضد النظام.

14:12 البويرة الآن

14:09 مواطنو ولاية باتنة في مسيرة حاشدة تجوب شوارع عاصمة الولاية يطالبون خلالها بتغيير النظام.

14:02 مسيرة حاشدة في تيزي وزو تطالب بن صالح وبقايا النظام بالرحيل.

13:50 حشود في وسط مدينة الجلفة للمطالبة برحيل النظام.

13:44 العاصمة الآن

13:31 مسيرة شعبية حاشدة الآن ببجاية للمطالبة برحيل الباءات الباقية.

13:23 المجاهدة جميلة بوحيرد تشارك في مسيرة الجمعة التاسعة بساحة موريس أودان وسط العاصمة.

12:53 البريد المركزي الآن

12:46 شباب يرتدون سترات برتقالية يعكفون على تأطير المسيرات وتقديم المساعدة عند الحاجة.

12:38 تفاديا لما حدث الأسبوع الماضي قوات الأمن تغلق مداخل النفق الجامعي.

12:30 الحشود تتوافد على وسط مدينة بجاية للمشاركة في الجمعة التاسعة للمطالبة برحيل النظام واحترام إرادة الشعب الجزائري.

الأفالان..الفوضى >> من هنا

11:45 تيزي وزو الآن

11:11 بداية توافد المواطنين إلى ساحة الثورة بعنابة تحضيرا لانطلاق مسيرة الجمعة التاسعة.

10:55 قرروا المشي 60 كلم مشيا على الأقدام من خراطة نحو مدينة بجاية للمشاركة في مسيرة الجمعة التاسعة ضد بقايا نظام بوتفليقة.

10:14 خلال الساعات الأولى من الصباح احتشد الآلاف بساحة البريد المركزي وسط تواجد أمني مكثف لكن عكس الأسبوع الماضي لم يتم منع المتظاهرين من احتلال السلالم الشهيرة.

10:03 على غرار الأسبوع الماضي وجد الراغبون في الدخول إلى العاصمة صعوبات كبيرة بسبب السدود الأمنية المنصبة بداية من البويرة وحتى مداخل العاصمة.

الإجراء تم إطلاقه مساء أمس قبل أن يرفع في السهرة ليعود مجددا صباح اليوم.

تشهد ربوع الجمهورية اليوم الجمعة التاسعة من الحراك الشعبي ومن المنتظر أن تتكرر نفس المطالب المتمثلة في رحيل رموز النظام البوتفليقي وفي مقدمتهم رئيس الدولة والوزير الأول.

المشاورات التي أطلقها عبد القادر بن صالح أمس، اعتبرت استفزازا جديدا للسلطة فرأى فيها الرأي العام أن هذه الأخيرة ماضية في تنفيذ أجندتها بتنظيم الرئاسيات يوم 4 جويلية مكتفية بإسقاط الطيب بلعيز لامتصاص غضب الشارع . تابعوا معنا مباشر الجمعة التاسعة من المظاهرات.