استأنف المهاجم الدولي الجزائري هلال العربي سوداني الغائب عن الميادين منذ ستة أشهر، بسبب معاناته من إصابة خطيرة على مستوى الركبة، التدريبات الجماعية، بهدف العودة للمنافسة قبل نهاية الموسم الكروي الجاري، حسب ما أعلن عنه النادي الانجليزي، نوتنغهام فورست.

اللاعب فنّد كل التكهنات ونجح في استرجاع إمكانياته والتعافي من الإصابة الخطيرة التي تعرض لها على مستوى الركبة في الخريف الماضي، حيث شارك يوم الأربعاء في الحصة التدريبية مع ناديه مباشرة بعد عودته من الدوحة (قطر) حيث كان يعالج بمركز اسبيتار.

و يأمل هلال سوداني خوض بعض المباريات قبل إسدال الستار على البطولة الانجليزية وبالتالي الظفر بفرصة المشاركة في كأس إفريقيا للأمم-2019 حيث لم يفقد الأمل في حضور الموعد القاري بمصر، و لو أنه تمنّى في حوار لقناة "الدوري-الكأس" القطرية، حظا موفقا لجمال بلماضي في كان-2019 سواء كان حاضرا أو غائبا".