دعا الأستاذ ميلود براهيمي اليوم الجمعة بالجزائر العاصمة إلى تنصيب "لجنة سيادية" مكلفة بتسيير المرحلة الانتقالية وتنظيم الانتخابات الرئاسية "دون التردد في وضع الدستور جانبا".

وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية غداة اللقاء الذي جمعه برئيس الدولة عبد القادر بن صالح أوضح براهيمي أنه يمكن لهذه اللجنة التي سيتم تنصيبها بالاتفاق مع الأحزاب السياسية وممثلي المجتمع المدني "تأجيل تاريخ الانتخابات الرئاسية وتمهيد الطريق لضمان الرحيل النهائي لهذا النظام".

وقال المحامي أن اللجنة التي اقترحها على رئيس الدولة "ستتخذ القرارات والإجراءات الضرورية حول ما الذي يجب القيام به و من سيقوم بماذا ومتى يتم ذلك"، مشيرا إلى أن هذه اللجنة يجب أن "تتخذ جميع القرارات دون التردد في وضع الدستور جانبا".

كما أشار إلى أن "السياق السياسي الحالي للبلد لا يسمح بتنظيم انتخابات رئاسية في 4 يوليو تكون بمستوى تطلعات الشعب، إذ يجب التوصل إلى إعادة تنظيم شؤون البلد وبناء نظام يتماشى وطموحات الشعب"، معتبرا أن التعبئة الشعبية تعد "بمثابة ثورة حقيقية في الجزائر والعالم".

واعتبر براهيمي أن الهيئة التي اقترحها بن صالح في رسالته للأمة من أجل توفير شروط تنظيم انتخابات وطنية "نزيهة وشفافة" يمكن أن تتحول إلى لجنة انتقالية وتعمل على التحضير للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأضاف براهيمي أن الندوة المقررة ليوم الاثنين المقبل ستتوصل إلى تقييم مفاده أنه "من المستحيل تنظيم انتخابات رئاسية يوم 4 يوليو المقبل سيرفضها الشعب".